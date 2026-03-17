Сперцян: ЦСКА выигрывал в счёте и хотел его сохранить, но мы делали свою работу

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от игры футболистов ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Южане в этой игре разгромили армейцев со счётом 4:0 и оказались сильнее по сумме встреч — 5:3.

— ЦСКА тянул время с начала матча?

— Было такое. Мы обратились к судье — он нас понял. Они выигрывали в счёте и хотели его сохранить. Время играло на них. Мы делали свою работу.

— Можно ли Мойзеса назвать самым противным соперником?

— Зачем вы провоцируете сейчас? Никогда не говорил про других футболистов что-то плохое, про команды. Я не буду это комментировать. Я ко всем отношусь с уважением, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.