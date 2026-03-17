Сперцян: ЦСКА выигрывал в счёте и хотел его сохранить, но мы делали свою работу
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от игры футболистов ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Южане в этой игре разгромили армейцев со счётом 4:0 и оказались сильнее по сумме встреч — 5:3.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
— ЦСКА тянул время с начала матча?
— Было такое. Мы обратились к судье — он нас понял. Они выигрывали в счёте и хотели его сохранить. Время играло на них. Мы делали свою работу.
— Можно ли Мойзеса назвать самым противным соперником?
— Зачем вы провоцируете сейчас? Никогда не говорил про других футболистов что-то плохое, про команды. Я не буду это комментировать. Я ко всем отношусь с уважением, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
