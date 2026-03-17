Игрок «Краснодара» Сперцян: Кубок России ни в коем случае не важнее второго чемпионства

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подчеркнул, что Фонбет Кубок России не является более важным трофеем, чем второй титул Мир РПЛ. Сегодня, 17 марта, чёрно-зелёные разгромили ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Кубок ни в коем случае не важнее, чем второе чемпионство. Важна каждая игра. Сейчас порадовались, молодцы. Сделали задачу. И уже нужно готовиться дальше», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.