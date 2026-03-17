Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Батчи: с ЦСКА мы сохранили агрессивность и давление до последней минуты

Батчи: с ЦСКА мы сохранили агрессивность и давление до последней минуты
Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о разгромной победе чёрно-зелёных в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
ЦСКА
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Первая игра была необычной, странной. Но команда проанализировала ту игру, что получалось, что нет, где мы можем прибавить. Команда собралась во втором матче и ответила сопернику своей игрой. Знали, что надо начинать сильно агрессивно. Надо было забить минимум два гола, чтобы дойти до пенальти. У нас была дополнительная мотивация. Мы сохранили агрессивность и давление до последней минуты», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

