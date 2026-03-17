Батчи: с ЦСКА мы сохранили агрессивность и давление до последней минуты
Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о разгромной победе чёрно-зелёных в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА со счётом 4:0.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Первая игра была необычной, странной. Но команда проанализировала ту игру, что получалось, что нет, где мы можем прибавить. Команда собралась во втором матче и ответила сопернику своей игрой. Знали, что надо начинать сильно агрессивно. Надо было забить минимум два гола, чтобы дойти до пенальти. У нас была дополнительная мотивация. Мы сохранили агрессивность и давление до последней минуты», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
