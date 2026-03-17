Игрок ЦСКА Обляков извинился перед болельщиками после поражения от «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России принёс извинения болельщикам и заявил, что ответственность за результат лежит на команде.

«Надо исправляться. Хочется извиниться перед всеми болельщиками. Это не устраивает никого. Берём ответственность на себя: только мы — команда. Мы все вместе виноваты.

Понятно, что удаления не помогли. Нас переиграли. Не получалось играть в тот футбол, в который мы играем. Ничего не получалось», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».