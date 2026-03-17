Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Игрок ЦСКА Обляков извинился перед болельщиками после поражения от «Краснодара»

Игрок ЦСКА Обляков извинился перед болельщиками после поражения от «Краснодара»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России принёс извинения болельщикам и заявил, что ответственность за результат лежит на команде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Надо исправляться. Хочется извиниться перед всеми болельщиками. Это не устраивает никого. Берём ответственность на себя: только мы — команда. Мы все вместе виноваты.

Понятно, что удаления не помогли. Нас переиграли. Не получалось играть в тот футбол, в который мы играем. Ничего не получалось», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

Материалы по теме
«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
Видео
«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
