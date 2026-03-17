Обляков: эмоциональная яма у ЦСКА? Надо стараться проходить через этот тяжёлый момент

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об эмоциональном состоянии команды после поражения в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» со счётом 0:4. Также после возобновления Мир РПЛ красно-синие проиграли четыре встречи подряд.
— Есть ли эмоциональная яма у ЦСКА?
— Надо выбираться. Это неприятно, давит нас. Надо выбираться, стараться проходить через этот тяжёлый момент. Надеюсь, что вместе справимся с этим, — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».
