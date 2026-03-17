Батчи прокомментировал дубль в матче Кубка России с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о своём дубле в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (4:0). В первой игре южане уступили со счётом 1:3, но прошли в следующую стадию турнира по сумме встреч — 5:3.

«Есть такие игры, когда не забиваю. Но рад, что забил два гола с ЦСКА. Если сравнивать эти голы, то второй нравится больше. После этого гола нас сорвало с катушек — мы прибавили в агрессивности. Это добавило уверенности, что надо дожимать соперника», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».