Батчи прокомментировал дубль в матче Кубка России с ЦСКА
Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о своём дубле в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (4:0). В первой игре южане уступили со счётом 1:3, но прошли в следующую стадию турнира по сумме встреч — 5:3.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Есть такие игры, когда не забиваю. Но рад, что забил два гола с ЦСКА. Если сравнивать эти голы, то второй нравится больше. После этого гола нас сорвало с катушек — мы прибавили в агрессивности. Это добавило уверенности, что надо дожимать соперника», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».
