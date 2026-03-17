«Арсенал» — «Байер»: Эзе забил ударом с разворота из-за штрафной на 36-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Арсенал» (Англия) и «Байер» (Германия). Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте вингер «Арсенала» Эберечи Эзе открыл счёт ударом с разворота из-за пределов штрафной площади.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.