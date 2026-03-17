Кордоба — о победе над ЦСКА: рад за партнёров по команде после шума, который создался

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о разгромной победе над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Я правда очень счастлив за своих партнёров по команде, после того шума, который создался. Я очень доволен. С матча в Москве изменились поле, погода и тот настрой, с которым мы сегодня вышли. Хорошая работа, которая была проделана в течение недели и этот шум нас ещё больше замотивировали», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.