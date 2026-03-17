Кордоба: что бы ни говорили обо мне, я не начну сомневаться в своих возможностях
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о значимости победы над ЦСКА (4:0, 5:3 по сумме двух встреч) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Нам действительно было нужно выиграть именно таким способом. Также ответить тем самым журналистам, у которых какие-то плохие намерения по отношению к нам. Со стороны которых поступали такие безжалостные атаки. Это уже переходило границы. Но я такой человек, который перенёс много вещей. И что бы ни говорили обо мне, я не начну сомневаться в моих возможностях. Хотелось поблагодарить журналистов, которые поддерживают нас. Я знаю, что вас немного, но вы на нашей стороне», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09