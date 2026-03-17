Кордоба: что бы ни говорили обо мне, я не начну сомневаться в своих возможностях

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о значимости победы над ЦСКА (4:0, 5:3 по сумме двух встреч) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Нам действительно было нужно выиграть именно таким способом. Также ответить тем самым журналистам, у которых какие-то плохие намерения по отношению к нам. Со стороны которых поступали такие безжалостные атаки. Это уже переходило границы. Но я такой человек, который перенёс много вещей. И что бы ни говорили обо мне, я не начну сомневаться в моих возможностях. Хотелось поблагодарить журналистов, которые поддерживают нас. Я знаю, что вас немного, но вы на нашей стороне», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.