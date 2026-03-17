Джон Кордоба прокомментировал 100 очков по системе «гол+пас»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о набранных им 100 очках по системе «гол+пас» за период выступлений в стане «быков». Форвард достиг этой отметки в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (4:0). В этой игре колумбийский футболист забил гол и сделал результативную передачу.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Честно, я не знал. Не слежу за достижениями. Я действительно счастлив. Хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так. Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 17 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09