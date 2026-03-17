Джон Кордоба прокомментировал 100 очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о набранных им 100 очках по системе «гол+пас» за период выступлений в стане «быков». Форвард достиг этой отметки в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (4:0). В этой игре колумбийский футболист забил гол и сделал результативную передачу.

«Честно, я не знал. Не слежу за достижениями. Я действительно счастлив. Хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так. Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

