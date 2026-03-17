Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Джон Кордоба прокомментировал 100 очков по системе «гол+пас»

Джон Кордоба прокомментировал 100 очков по системе «гол+пас»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о набранных им 100 очках по системе «гол+пас» за период выступлений в стане «быков». Форвард достиг этой отметки в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (4:0). В этой игре колумбийский футболист забил гол и сделал результативную передачу.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Честно, я не знал. Не слежу за достижениями. Я действительно счастлив. Хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так. Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

