Кордоба: провокации от ЦСКА? Знали, что такое будет происходить

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о принципиальности соперничества с ЦСКА после победы над армейцами (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

— ЦСКА — главный соперник в российском футболе?

— Не хочу говорить о ЦСКА. В этот момент они мне безразличны.

— Ждали ли вы провокаций от ЦСКА сегодня?

— Да, мы знали, что такое будет происходить. Мы сфокусировались на том, что хотели победить. Это мы и сделали, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.