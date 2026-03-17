«Челси» — «ПСЖ»: Кварацхелия открыл счёт на шестой минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт открыл нападающий гостей Хвича Кварацхелия.

В первом матче «ПСЖ» разгромил «Челси» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.