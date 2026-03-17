Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
ФИФА объявила о сотрудничестве с YouTube в рамках чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) и интернет-видеоплатформа YouTube заключили соглашение в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в социальной сети Х.

Отмечается, что данное партнёрство позволит вещательным компаниям, обладающим правами на трансляцию матчей, показывать игры в прямом эфире на видеоплатформе, предоставляющей глобальный доступ молодым зрителям.

Подчёркивается, что обладатели прав на трансляцию чемпионата мира будут показывать первые 10 минут матчей турнира на видеоплатформе, тем самым побуждая юных болельщиков смотреть встречи по традиционным каналам.

Кроме того, вещательные компании смогут транслировать избранные матчи в полном объёме на своих каналах на YouTube, привлекая глобальную аудиторию и рекламируя, где можно посмотреть больше встреч соревнований. Сумма сделки не разглашается.

Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE
