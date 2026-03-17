Хосеп Гвардиола получил жёлтую карточку в ответном матче ЛЧ с «Реалом»

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу испанской команды. На 25-й минуте главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола получил жёлтую карточку за эмоциональный спор с арбитром. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку. На 22-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.