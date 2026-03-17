Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола получил жёлтую карточку в ответном матче ЛЧ с «Реалом»

Хосеп Гвардиола получил жёлтую карточку в ответном матче ЛЧ с «Реалом»
В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу испанской команды. На 25-й минуте главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола получил жёлтую карточку за эмоциональный спор с арбитром. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку. На 22-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Холанд забил ответный мяч «Реалу»! Но для прохода дальше «Сити» нужно чудо! LIVE
Холанд забил ответный мяч «Реалу»! Но для прохода дальше «Сити» нужно чудо! LIVE
