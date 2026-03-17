Кварацхелия забил 10-й гол за «ПСЖ» в ЛЧ, лишь у двоих игроков за это время больше мячей

Форвард «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил свой 10-й гол в Лиге чемпионов УЕФА за французский клуб, поразив ворота «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, с момента дебюта Кварацхелии за парижан в ЛЧ в феврале 2025 года лишь два футболиста забили больше голов в главном еврокубке. 17 голов за это время забил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, 13 — нападающий «Баварии» Гарри Кейн.