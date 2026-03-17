Винисиус Жуниор отпраздновал гол в ворота «Манчестер Сити», изобразив плач

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). На момент написания новости счёт 1:1. На 22-й минуте нападающий испанской команды Винисиус Жуниор реализовал пенальти и отпраздновал взятие ворот, изобразив плач перед болельщиками «горожан», а также станцевав возле углового флажка и приложив палец к губам. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер с хавбеком команды Родри и надписью «Stop Crying Your Heart Out», отсылающей к песне группы Oasis. В 2024 году Родри выиграл «Золотой мяч», на который также претендовал бразилец.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.