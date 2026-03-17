Игрок «Рубина» вошёл в список лучших молодых широко играющих защитников вне топ-5 лиг

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вошёл в список 10 лучших широко играющих защитников (wide back) не старше 21 года, выступающих вне пяти ведущих европейских лиг, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Рожков расположился на 10-м месте рейтинга с оценкой 76 из 100 баллов по индексу CIES. Возглавил список нидерландец Матс Ротс из «Твенте» (79,8 балла), второе место занял бельгиец Хоакин Сейс («Брюгге», 79,5), третье — американец Савьер Госо («Реал Солт-Лейк», 78,9).

20-летний россиянин в нынешнем сезоне провёл за казанцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Кисляк возглавил список лучших молодых центральных полузащитников не из топ‑5 лиг — CIES
