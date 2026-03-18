«Реал» одолел «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Окончен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу испанской команды. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен.

На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку. На 22-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 42-й минуте Эрлинг Холанд забил ответный мяч «горожан». На 90+3-й минуте Винисиус оформил дубль.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.