Созин: может, игроки ЦСКА просто сливают Челестини? Его отставка — лишь вопрос времени

Футбольный эксперт Андрей Созин предположил, что футболисты ЦСКА сливают главного тренера команды Фабио Челестини, после поражения красно-синих от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Вокруг ЦСКА много нехорошей информации. И про жену Фабио Челестини, которая с зимы работает в клубе аналитиком, и про ссору с Березуцким, который из-за этого команду покинул… Сначала в это было тяжело поверить. Потому что слишком всё было радужно зимой: не бывает такого фона, стольких слов о борьбе за чемпионство, столько надежд, если в команде всё плохо.

А сейчас веры, что всё действительно сломалось так глубоко, гораздо больше. У меня вообще сложилось впечатление: может, игроки ЦСКА сливают Челестини? Такое резкое пике… Да, я до конца тоже не понимаю, какая бразильцам разница, кто их тренирует. Но как ещё объяснить такой провал?

Руководство клуба будто упустило ситуацию. Не заметили лёгкий ветерок, который сейчас уже превратился в ураган. С одной стороны, сложно идти на смену главного тренера прямо сейчас. С другой – второй шанс в Кубке тут вряд ли играет роль, дело не только в результатах. Половину команды ты не поменяешь, тем более после такого трансферного окна. И в команде сейчас не играют ни россияне, ни иностранцы. Так что отставка Челестини – лишь вопрос времени», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.