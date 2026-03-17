Бернарду Силва получил свою первую красную карточку в Лиге чемпионов

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил красную карточку на 21-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (на данный момент счёт 1:1) — это первое удаление этого футболиста в данном турнире. Игра со «сливочными» стала для хавбека 104-й в главном клубном турнире Старого Света. Об этом сообщает Squawka.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.