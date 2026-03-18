Фото: момент с подозрением на офсайд у «Реала» перед пенальти в ворота «Ман Сити»
В середине первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» испанский гранд провёл атаку, в которой у нападающего Винисиуса Жуниора было подозрение на офсайд. В результате развития атаки бразильский вингер нанёс удар в ближний угол ворот, однако его локтем отразил полузащитник «горожан» Бернарду Силва. После просмотра VAR главный судья встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» и удалил Бернарду. Винисиус реализовал 11-метровый удар.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
Фото: Кадр из трансляции Okko
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. После первого тайма счёт во встрече — 1:1.
