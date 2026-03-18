Хакими — первый защитник в истории ЛЧ, сделавший пять и более передач в двух сезонах

Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими стал первым защитником в истории Лиги чемпионов, которому удалось сделать пять и более результативных передач в двух разных сезонах. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х. Марокканец отметился пасом на Брэдли Баркола в ответном матче 1/8 финала турнира с «Челси». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости — счёт 2:0 в пользу «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с французским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Хакими составляет € 80 млн.