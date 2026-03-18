Хакими — первый защитник в истории ЛЧ, сделавший пять и более передач в двух сезонах
Поделиться
Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими стал первым защитником в истории Лиги чемпионов, которому удалось сделать пять и более результативных передач в двух разных сезонах. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х. Марокканец отметился пасом на Брэдли Баркола в ответном матче 1/8 финала турнира с «Челси». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости — счёт 2:0 в пользу «ПСЖ».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с французским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Хакими составляет € 80 млн.
Комментарии
- 18 марта 2026
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:28
-
00:21
-
00:20
-
00:12
-
00:08
-
00:07
-
00:02
- 17 марта 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57