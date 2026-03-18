Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов сделал три сейва и предотвратил 1,24 xG в первом тайме матча с «Челси» в ЛЧ

Матвей Сафонов сделал три сейва и предотвратил 1,24 xG в первом тайме матча с «Челси» в ЛЧ
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил три спасения и предотвратил 1,24 xG в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Об этом говорят данные FotMob.

Также россиянин получил лучшую оценку за тайм — 8,1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. После первого тайма счёт 2:0 в пользу «ПСЖ».

В первом матче «ПСЖ» разгромил «Челси» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android