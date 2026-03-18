Матвей Сафонов сделал три сейва и предотвратил 1,24 xG в первом тайме матча с «Челси» в ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил три спасения и предотвратил 1,24 xG в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Об этом говорят данные FotMob.

Также россиянин получил лучшую оценку за тайм — 8,1.

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. После первого тайма счёт 2:0 в пользу «ПСЖ».

В первом матче «ПСЖ» разгромил «Челси» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

