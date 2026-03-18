«Реал» заменил Куртуа на Лунина перед 2-м таймом матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). Перед вторым таймом в составе испанской команды произошла замена вратаря: вместо Тибо Куртуа на поле вышел Андрей Лунин. Журналист Родра сообщает, что у бельгийца растяжение мышцы. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.