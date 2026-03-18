Во вторник, 17 марта, определилась первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В следующей стадии главного клубного турнира Европы встретятся португальский «Спортинг» и английский «Арсенал». Первый матч состоится во вторник, 7 апреля. Ответная игра — 14 апреля.

На стадии 1/8 финала португальский клуб одолел «Будё-Глимт» (0:3, 5:0 (д. вр.)), отыграв отставание в три мяча после первой встречи. «Канониры» в двух матчах оказались сильнее немецкого «Байера» (1:1, 2:0).

Кроме того, путёвки в стадию для восьми сильнейших по итогам игрового дня завоевали французский «ПСЖ» и испанский «Реал». Своих соперников по 1/4 финала ЛЧ мадридцы и парижане узнают в среду, 18 марта.