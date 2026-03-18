«Челси» — «ПСЖ»: Маюлу довёл счёт до разгромного на 62-й минуте

«Челси» — «ПСЖ»: Маюлу довёл счёт до разгромного на 62-й минуте
В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

На 62-й минуте нападающий французского гранда Сенни Маюлу довёл счёт до разгромного.

Ранее, на шестой минуте, счёт открыл нападающий гостей Хвича Кварацхелия. На 15-й минуте вингер парижан Брэдли Баркола укрепил их преимущество.

В первом матче «ПСЖ» разгромил «Челси» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
