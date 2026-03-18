Фанаты «Ман Сити» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Трента в матче с «Реалом»
Болельщики «Манчестер Сити» оскорбляли защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты в Манчестере. На момент написания новости счёт 1:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
По информации источника, фанаты хозяев кричали экс-игроку «Ливерпуля»: «Ты — скаузерский ублюдок!»
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Трент является воспитанником «Ливерпуля». Защитник выступал за основную команду с 2016 года, а в 2025-м перешёл в «Реал».
Материалы по теме
