Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Ман Сити» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Трента в матче с «Реалом»

Комментарии

Болельщики «Манчестер Сити» оскорбляли защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты в Манчестере. На момент написания новости счёт 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

По информации источника, фанаты хозяев кричали экс-игроку «Ливерпуля»: «Ты — скаузерский ублюдок!»

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Трент является воспитанником «Ливерпуля». Защитник выступал за основную команду с 2016 года, а в 2025-м перешёл в «Реал».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android