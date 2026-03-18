Фанаты «Ман Сити» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Трента в матче с «Реалом»

Болельщики «Манчестер Сити» оскорбляли защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты в Манчестере. На момент написания новости счёт 1:1.

По информации источника, фанаты хозяев кричали экс-игроку «Ливерпуля»: «Ты — скаузерский ублюдок!»

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Трент является воспитанником «Ливерпуля». Защитник выступал за основную команду с 2016 года, а в 2025-м перешёл в «Реал».