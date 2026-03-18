Винисиус Жуниор обогнал Дрогба по голам в ЛЧ среди игроков не из Европы

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (на данный момент счёт 1:1). Это 15-й мяч бразильца в этом турнире, он обогнал экс-игрока «Челси» Дидье Дрогба (14) по голам в ЛЧ среди футболистов не из Европы. Об этом сообщает Opta.

Винисиус сравнялся по этому показателю с бывшим футболистом «Ливерпуля» Садио Мане, лидером рейтинга с 49 мячами является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.