«ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич. «ПСЖ» победил со счётом 3:0. По сумме двух встреч команда Луиса Энрике обыграла «синих» со счётом 8:2 и вышла в 1/4 финала соревнования.

В начале встречи счёт открыл нападающий гостей Хвича Кварацхелия. На 15-й минуте вингер парижан Брэдли Баркола укрепил их преимущество. На 62-й минуте нападающий французского гранда Сенни Маюлу довёл счёт до разгромного.

В стартовом составе французского гранда вышел российский вратарь Матвей Сафонов, отыгравший всю встречу.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

