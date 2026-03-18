«Арсенал» победил «Байер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» (Англия) и «Байер» (Германия). Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты английского клуба.

На 36-й минуте вингер «Арсенала» Эберечи Эзе открыл счёт ударом с разворота из-за пределов штрафной площади. На 63-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество своей команды.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/4 финала ЛЧ, где сразится со «Спортингом». «Байер» завершил выступления в турнире.