Холанд забил 57-й гол в ЛЧ и делит с Мюллером седьмое место в списке лучших бомбардиров

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который стал для него 57-м в соревновании. По этому показателю норвежский форвард догнал бывшего футболиста «Баварии» Томаса Мюллера.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

На текущий момент Холанд и и Мюллер делят седьмое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На первой строчке располагается бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 140 голов в 183 встречах.

На шестом месте находится нападающий «Реала» и экс-игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся 68 голами в 95 матчах.

