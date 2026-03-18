Холанд забил 57-й гол в ЛЧ и делит с Мюллером седьмое место в списке лучших бомбардиров

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который стал для него 57-м в соревновании. По этому показателю норвежский форвард догнал бывшего футболиста «Баварии» Томаса Мюллера.

На текущий момент Холанд и и Мюллер делят седьмое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На первой строчке располагается бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 140 голов в 183 встречах.

На шестом месте находится нападающий «Реала» и экс-игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся 68 голами в 95 матчах.

