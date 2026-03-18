Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 марта, календарь, таблица

Сегодня, 17 марта, состоялись четыре ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 17 марта:

«Спортинг» — «Будё-Глимт» — 5:0 д. вр.;

«Челси» — «ПСЖ» — 0:3;

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 1:2;

«Арсенал» — «Байер» — 2:0.

Первые встречи этой стадии состоялись неделю назад, с их результатами можно ознакомиться по ссылке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».