«Он эти передачи в РПЛ тренировал». «Краснодар» — о Сафонове в матче «Челси» — «ПСЖ»
Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на игру воспитанника клуба Матвея Сафонова в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «ПСЖ» разгромил «Челси» (3:0). Первый гол в игре форвард Хвича Кварацхелия забил после длинной передачи россиянина от своей штрафной.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
«Он эти гениальные передачи в РПЛ тренировал. Мотя, ты мощь», — написали в телеграм-канале «быков», прикрепив видео с голевой передачей Сафонова на полузащитника Эдуарда Сперцяна в матче чемпионата России.
Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан вратарь стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов.
