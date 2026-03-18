Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко

Африканская конфедерация футбола (CAF) на официальном сайте объявила, что сборной Сенегала присуждено техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций с Марокко.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF) постановил, что в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций сборная Сенегала объявляется проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года с Марокко. Как итог, результат матча зафиксирован как 3:0 в пользу Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF)», — написано в заявлении CAF.

Напомним, в решающем матче соревнования сборная Сенегала покинула поле на 90+8-й минуте после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0.

Материалы по теме
Фото
Марокканцы весь матч пытались украсть полотенце вратаря Сенегала в финале Кубка Африки

Самые скандальные футболисты в истории:

