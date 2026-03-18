КАФ выступила с заявлением о присуждении Марокко золота на Кубке Африки с Сенегалом

Апелляционный совет КАФ постановил, что в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций КАФ (КАК) сборная Сенегала объявляется проигравшей финальный матч Кубка африканских наций КАФ 2025 года в Марокко со счётом 0:3.

«По апелляции Марокканской королевской футбольной федерации относительно применения статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций (КФН) Апелляционный совет КФА вынес следующие решения:

апелляция, поданная Марокканской королевской футбольной федерацией, признана приемлемой по форме и удовлетворена;

решение Дисциплинарного совета КФА отменено;

апелляционный совет КФА также считает, что действия сенегальской команды подпадают под действие статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций;

протест, поданный Марокканской королевской футбольной федерацией, удовлетворён;

объявлено, что Сенегальская футбольная федерация своими действиями нарушила статью 82 Регламента Кубка африканских наций;

в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций, команда Сенегала объявляется проигравшей матч со счётом 3:0 в пользу Королевской марокканской футбольной федерации;

все остальные ходатайства или просьбы об отмене решения отклоняются.

Апелляционный совет КАФ также постановил:

апелляция, поданная в отношении Исмаэля Сайбари (игрок №11 сборной Марокко), частично удовлетворена;

апелляционный совет КАФ подтверждает вывод, что Исмаэль Сайбари (игрок №11 сборной Марокко) совершил проступок, нарушивший статьи 82 и 83 (1) Дисциплинарного кодекса КАФ;

наложенное на г-на Исмаэля Сайбари (игрок №11 сборной Марокко) наказание изменено на дисквалификацию на два (2) официальных матча КАФ, из которых один (1) приостановлен;

штраф в размере $ 100 000 США, наложенный на г-на Исмаэля Сайбари (игрок №11 сборной Марокко), отменён;

апелляция, поданная в отношении инцидента с мальчиками, подающими мячи, частично удовлетворена;

апелляционная комиссия КАФ подтверждает вывод, что Королевская марокканская футбольная федерация несёт ответственность за действия мальчиков, подающих мячи, во время вышеупомянутого матча;

штраф, наложенный на Королевскую марокканскую футбольную федерацию в связи с инцидентом с мальчиками, подающими мячи, снижен до $ 50 000;

апелляция, поданная в связи с вмешательством в зону просмотра OFR/VAR, отклонена;

штраф в размере $ 100 000, наложенный на Королевскую марокканскую футбольную федерацию в связи с вмешательством в зону просмотра OFR/VAR, подтверждён;

апелляция, поданная в связи с инцидентом с лазером, частично удовлетворена;

штраф, наложенный на Королевскую марокканскую футбольную федерацию (FRMF) в связи с инцидентом с лазером, снижен до $ 10 000;

все остальные ходатайства или прошения об освобождении от ответственности отклонены», — говорится в заявлении Апелляционного совета КАФ на официальном сайте КАФ.