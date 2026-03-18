Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КАФ выступила с заявлением о присуждении Марокко золота на Кубке Африки с Сенегалом

КАФ выступила с заявлением о присуждении Марокко золота на Кубке Африки с Сенегалом
Комментарии

Апелляционный совет КАФ постановил, что в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций КАФ (КАК) сборная Сенегала объявляется проигравшей финальный матч Кубка африканских наций КАФ 2025 года в Марокко со счётом 0:3.

«По апелляции Марокканской королевской футбольной федерации относительно применения статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций (КФН) Апелляционный совет КФА вынес следующие решения:

  • апелляция, поданная Марокканской королевской футбольной федерацией, признана приемлемой по форме и удовлетворена;
  • решение Дисциплинарного совета КФА отменено;
  • апелляционный совет КФА также считает, что действия сенегальской команды подпадают под действие статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций;
  • протест, поданный Марокканской королевской футбольной федерацией, удовлетворён;
  • объявлено, что Сенегальская футбольная федерация своими действиями нарушила статью 82 Регламента Кубка африканских наций;
  • в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций, команда Сенегала объявляется проигравшей матч со счётом 3:0 в пользу Королевской марокканской футбольной федерации;
  • все остальные ходатайства или просьбы об отмене решения отклоняются.

Апелляционный совет КАФ также постановил:

  • апелляция, поданная в отношении Исмаэля Сайбари (игрок №11 сборной Марокко), частично удовлетворена;
  • апелляционный совет КАФ подтверждает вывод, что Исмаэль Сайбари (игрок №11 сборной Марокко) совершил проступок, нарушивший статьи 82 и 83 (1) Дисциплинарного кодекса КАФ;
  • наложенное на г-на Исмаэля Сайбари (игрок №11 сборной Марокко) наказание изменено на дисквалификацию на два (2) официальных матча КАФ, из которых один (1) приостановлен;
  • штраф в размере $ 100 000 США, наложенный на г-на Исмаэля Сайбари (игрок №11 сборной Марокко), отменён;
  • апелляция, поданная в отношении инцидента с мальчиками, подающими мячи, частично удовлетворена;
  • апелляционная комиссия КАФ подтверждает вывод, что Королевская марокканская футбольная федерация несёт ответственность за действия мальчиков, подающих мячи, во время вышеупомянутого матча;
  • штраф, наложенный на Королевскую марокканскую футбольную федерацию в связи с инцидентом с мальчиками, подающими мячи, снижен до $ 50 000;
  • апелляция, поданная в связи с вмешательством в зону просмотра OFR/VAR, отклонена;
  • штраф в размере $ 100 000, наложенный на Королевскую марокканскую футбольную федерацию в связи с вмешательством в зону просмотра OFR/VAR, подтверждён;
  • апелляция, поданная в связи с инцидентом с лазером, частично удовлетворена;
  • штраф, наложенный на Королевскую марокканскую футбольную федерацию (FRMF) в связи с инцидентом с лазером, снижен до $ 10 000;
  • все остальные ходатайства или прошения об освобождении от ответственности отклонены», — говорится в заявлении Апелляционного совета КАФ на официальном сайте КАФ.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android