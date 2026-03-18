Сафонов признан игроком матча ЛЧ, по мнению топовых порталов. Sofascore поставил Матвею 10

Сафонов признан игроком матча ЛЧ, по мнению топовых порталов. Sofascore поставил Матвею 10
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Об этом сообщают топовые статистические порталы Sofascore, Flashscore и Whoscored.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

По данным Sofascore, оценка Сафонова составляет 10. Это лучший результат среди всех футболистов встречи.

Flashscore оценил Сафонова немного ниже. Матвей отметился девятью сейвами, а портал поставил россиянину оценку 9,3.

По информации Whoscored, Сафонов также является лучшим футболистом на поле. Его оценка составляет 9,2.

Напомним, для Сафонова данный матч стал шестым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил семь мячей и два раза сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё!
Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё!
