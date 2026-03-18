Сафонов признан игроком матча ЛЧ, по мнению топовых порталов. Sofascore поставил Матвею 10

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Об этом сообщают топовые статистические порталы Sofascore, Flashscore и Whoscored.

По данным Sofascore, оценка Сафонова составляет 10. Это лучший результат среди всех футболистов встречи.

Фото: Sofascore

Flashscore оценил Сафонова немного ниже. Матвей отметился девятью сейвами, а портал поставил россиянину оценку 9,3.

По информации Whoscored, Сафонов также является лучшим футболистом на поле. Его оценка составляет 9,2.

Напомним, для Сафонова данный матч стал шестым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил семь мячей и два раза сыграл «на ноль».