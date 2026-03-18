УЕФА выбрал Хвичу Кварацхелию лучшим игроком матча ЛЧ «ПСЖ» — «Челси»

Официальный сайт УЕФА сообщил, что вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком ответного матча с «Челси». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу парижан, которые проводили данный матч в гостях. Грузин в игре отметился победным голом.

Помимо гола, за 73 минуты в матче грузин отметился 44 касаниями, двумя ударами, одной успешной обводкой при трёх попытках. Его процент точных передач составил 81% (22 из 27). Показатель ожидаемых голов (xG) Хвичи – 0,29.

Отметим, пас на победный гол сделал российский вратарь Матвей Сафонов (голевую передачу не засчитали россиянину, так как перед ударом Хвичи было касание мяча защитником лондонцев), которого признали лучшим игроков встречи топовые статистические порталы – Sofascore, Flashscore и Whoscored.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.