Матвей Сафонов ответил на вопрос о своих сейвах в матче ЛЧ с «Челси»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на вопрос о своих сейвах в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Мои сейвы? Защита сыграла хорошо! Понимали, что «Челси» 100% хорошая команда и 100% будет создавать моменты. Но не было ни ни одного такого момента, чтобы не взять мяч. Это благодаря нашей защите. Мы работали на результат вместе», — сказал Сафонов в эфире «Okko Спорт».

Напомним, Сафонов в данной встрече совершил девять сейвов. Общий счёт по итогам двух встреч составил 8:2 в пользу парижан. Красно-синие квалифицировались в 1/4 финала главного еврокубка.

