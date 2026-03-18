Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Челси» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (3:0), которая позволила парижанам выйти в четвертьфинал турнира (8:2 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Безумно рады и счастливы пройти дальше! Получилось полностью реализовать план на игру. Многие думали, что мы приедем удерживать результат, но мы сразу показали, что приехали побеждать. Мы счастливы», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Матвей Сафонов в матче «Челси» — «ПСЖ» отразил девять ударов в створ своих ворот и сохранил их в неприкосновенности.

