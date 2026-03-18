Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов высказался о голе Хвичи в матче «Челси» — «ПСЖ», где Матвей сделал ключевой пас

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отреагировал на вопрос о самом красивом голе в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Самый красивый гол сегодня? Первый, я отдавал пас Хвиче, и он забил. 100%», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Напомним, на 6-й минуте встречи Сафонов исполнил штрафной после фола на хавбеке парижан Жоау Невеше, сильно выбив мяч вперёд. Получилось точно на вингера Хвичу Кварацхелию, который слева на полуфланге «продавил» защитника «синих» Мамаду Сарра, забрался в штрафную и точно пробил низом в дальний угол. На повторе выяснилось, что сенегалец всё-таки коснулся мяча после выноса россиянина, так что прямой голевой пас не был засчитан голкиперу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android