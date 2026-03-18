Сафонов высказался о голе Хвичи в матче «Челси» — «ПСЖ», где Матвей сделал ключевой пас

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отреагировал на вопрос о самом красивом голе в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0).

«Самый красивый гол сегодня? Первый, я отдавал пас Хвиче, и он забил. 100%», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Напомним, на 6-й минуте встречи Сафонов исполнил штрафной после фола на хавбеке парижан Жоау Невеше, сильно выбив мяч вперёд. Получилось точно на вингера Хвичу Кварацхелию, который слева на полуфланге «продавил» защитника «синих» Мамаду Сарра, забрался в штрафную и точно пробил низом в дальний угол. На повторе выяснилось, что сенегалец всё-таки коснулся мяча после выноса россиянина, так что прямой голевой пас не был засчитан голкиперу.