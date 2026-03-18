Статистика Сафонова в матче ЛЧ «Челси» — «ПСЖ». Матвей сыграл «на ноль»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил девять спасений по ходу матча, шесть из которых из пределов вратарской (2,23 xGoT после ударов в створ*), в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 37% точных передач (11/30), 4 точных длинных передачи из 21 (19%). Также на его счету три успешных действия из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 2,23 предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил меньше, чем ожидалось».

Кроме того, у Матвея, по данным Transfermarkt, есть голевой пас на победный мяч Кварацхелии. Однако официально ассист не был засчитан из-за касания защитника «Челси».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

