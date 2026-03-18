Матвей Сафонов ответил на вопрос, с кем хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мыслями о том, с кем хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала парижане были сильнее «Челси» со счётом 8:2 (5:2, 3:0).

«Непринципиально. Если команда думает о чемпионстве, о трофее, то должны проходить всех. Неправильно выбирать, надо побежать всех», — сказал Сафонов в эфире «Okko Спорт».

Напомним, в четвертьфинале главного еврокубка красно-синие встретятся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем». Первая игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу турецкого гранда. Ответный матч состоится сегодня, 18 марта.