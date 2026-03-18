Матвей Сафонов ответил на вопрос, с кем хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мыслями о том, с кем хотел бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала парижане были сильнее «Челси» со счётом 8:2 (5:2, 3:0).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
«Непринципиально. Если команда думает о чемпионстве, о трофее, то должны проходить всех. Неправильно выбирать, надо побежать всех», — сказал Сафонов в эфире «Okko Спорт».
Напомним, в четвертьфинале главного еврокубка красно-синие встретятся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем». Первая игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу турецкого гранда. Ответный матч состоится сегодня, 18 марта.
