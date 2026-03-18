Тренер «Реала» Арбелоа назвал причину замены Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Сити»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о замене основного голкипера команды Тибо Куртуа на Андрея Лунина в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (2:1). Отметим, Куртуа в первом тайме совершил четыре спасения, а в активе Лунина три сейва.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
«Замена Куртуа — это была мера предосторожности. У него было небольшое недомогание, и мы не хотели рисковать ни в малейшей степени. Надеюсь, он будет готов к воскресенью», — приводит слова Арбелоа издание AS.
Напомним, в следующем матче в грядущее воскресенье, 22 марта, «Реал» сыграет на своём поле в мадридском дерби с «Атлетико».
