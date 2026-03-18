Тренер «Реала» Арбелоа назвал причину замены Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о замене основного голкипера команды Тибо Куртуа на Андрея Лунина в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (2:1). Отметим, Куртуа в первом тайме совершил четыре спасения, а в активе Лунина три сейва.

«Замена Куртуа — это была мера предосторожности. У него было небольшое недомогание, и мы не хотели рисковать ни в малейшей степени. Надеюсь, он будет готов к воскресенью», — приводит слова Арбелоа издание AS.

Напомним, в следующем матче в грядущее воскресенье, 22 марта, «Реал» сыграет на своём поле в мадридском дерби с «Атлетико».