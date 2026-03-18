Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Челси — ПСЖ, видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, счёт 0:3, видео сейвов Сафонова, гол Хвичи, 18 марта 2026

«Сухарь» Сафонова и его пас на гол Хвичи — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Челси» в ЛЧ
«Пари Сен-Жермен» разгромил «Челси» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с девятью сейвами и без пропущенных мячей. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, а также полузащитник красно-синих Сенни Маюлу. Отметим, Сафонов в данном матче отметился голевым пасом, который не был отмечен в протоколе из-за того, что защитник «синих» Мамаду Сарра коснулся мяча перед ударом Хвичи. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, в четвертьфинале главного еврокубка красно-синие встретятся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем».

Статистика Сафонова в матче ЛЧ «Челси» — «ПСЖ». Матвей сыграл «на ноль»

