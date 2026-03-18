«Сухарь» Сафонова и его пас на гол Хвичи — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Челси» в ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Челси» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 3:0.

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с девятью сейвами и без пропущенных мячей. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, а также полузащитник красно-синих Сенни Маюлу. Отметим, Сафонов в данном матче отметился голевым пасом, который не был отмечен в протоколе из-за того, что защитник «синих» Мамаду Сарра коснулся мяча перед ударом Хвичи. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, в четвертьфинале главного еврокубка красно-синие встретятся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем».

Победители футбольных турниров-2025: