Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотелось сыграть 11 на 11». Гвардиола объяснил вылет «Ман Сити» от «Реала» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:2) высказался о вылете своей команды из главного еврокубка по итогам двухматчевого противостояния (общий счёт — 1:5).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

«1-5. Поздравляю «Реал»! Десять против девяти, при счёте 4:0 в пользу соперника, шансов практически не оставалось. Будущее выглядит блестящим, у нас новые игроки, спорт полон вызовов. Поздравляю «Мадрид». Нам не довелось сыграть 11 на 11, чтобы посмотреть, как развивалась бы ситуация. Первый матч определил исход противостояния, мне хотелось сыграть 11 на 11. Многие в нашей команде впервые играют в Лиге чемпионов, многие. Первые минуты там и здесь мы играли неплохо. Мы пытались и были рядом с тем, чтобы забить. Не знаю, что произошло бы, если бы всё же удалось провести матч в равных составах. Возможно, проиграли бы точно так же, но теперь мы этого не узнаем.

У нас экстраординарная команда, выдающаяся: но мы это показали в первые 15 минут сегодняшнего матча и в первые 15 минут игры на «Бернабеу». У нас великолепная команда, отлично играющая в футбол. Продолжаем двигаться вперёд. В спортивной карьере бывают хорошие и плохие результаты. Нужно вставать, готовиться к финалу и завершать сезон достойно. Больно покидать Лигу чемпионов, но этот турнир чрезвычайно требовательный. Вот и всё», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

В 1/4 финала «Реал» встретится либо с «Баварией», либо с «Аталантой». Первый матч между командами завершился в пользу немцев со счётом 6:1.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android