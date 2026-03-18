Гвардиола назвал самое большое испытание в своей карьере. Это не «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:2) высказался о самом главном своём вызове или испытании в карьере.

«Является ли «Реал» его самым большим вызовом для меня? Самым большим испытанием для меня был Клопп. Здесь, в Испании, ты не представляешь, каково это. Играть против «Реала» столько раз, имея в своём распоряжении такое поколение игроков, — это уже достаточно хорошо», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Отметим, по итогам двухматчевого противостояния с мадридским «Реалом» в следующую стадию главного еврокубка прошла испанская команда — 5:1 (3:0, 2:1).