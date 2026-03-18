Гвардиола назвал самое большое испытание в своей карьере. Это не «Реал»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:2) высказался о самом главном своём вызове или испытании в карьере.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
«Является ли «Реал» его самым большим вызовом для меня? Самым большим испытанием для меня был Клопп. Здесь, в Испании, ты не представляешь, каково это. Играть против «Реала» столько раз, имея в своём распоряжении такое поколение игроков, — это уже достаточно хорошо», — приводит слова Гвардиолы издание AS.
Отметим, по итогам двухматчевого противостояния с мадридским «Реалом» в следующую стадию главного еврокубка прошла испанская команда — 5:1 (3:0, 2:1).
Материалы по теме
