Гвардиола высказался о перспективах Арбелоа после двухматчевого противостояния с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал перспективы наставника мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в тренерской карьере после очного двухматчевого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Отметим, сильнее в обоих матчах была испанская команда. Общий счёт — 5:1 (3:0, 2:1).
— Какое впечатление произвёл Арбелоа-тренер?
— Хорошее, понравился. Его дебют получился удачным, он правильно взаимодействовал с партнёрами, показывая высокое качество. Впечатление отличное, предрекаю долгую карьеру, — приводит слова Гвардиолы издание AS.
12 января 2026 года Арбелоа был назначен главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо. За это время клуб под руководством испанского специалиста провёл 16 матчей, в которых одержал 12 побед и четыре раза потерпел поражение.
- 18 марта 2026
