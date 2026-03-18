Луис Энрике объяснил ещё одну разгромную победу «ПСЖ» над «Челси» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после разгромной победы в матче с «Челси» (3:0) в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Мы играли на стабильном уровне на протяжении встречи. Ответный матч сложился по‑другому: мы были точны в контратаках и забили два мяча, которые фактически сняли вопросы в противостоянии. В таких встречах сложно контролировать игру, поскольку «Челси» — команда, нацеленная на быстрые атаки. Владеть мячом нелегко, но нам это удавалось, и контратаки сработали эффективно. В итоге именно это и принесло нам успех — команда заслужила победу», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале главного еврокубка красно-синие встретятся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем».