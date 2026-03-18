Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Луис Энрике объяснил ещё одну разгромную победу «ПСЖ» над «Челси» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после разгромной победы в матче с «Челси» (3:0) в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Мы играли на стабильном уровне на протяжении встречи. Ответный матч сложился по‑другому: мы были точны в контратаках и забили два мяча, которые фактически сняли вопросы в противостоянии. В таких встречах сложно контролировать игру, поскольку «Челси» — команда, нацеленная на быстрые атаки. Владеть мячом нелегко, но нам это удавалось, и контратаки сработали эффективно. В итоге именно это и принесло нам успех — команда заслужила победу», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале главного еврокубка красно-синие встретятся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем».

