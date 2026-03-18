Хвича Кварацхелия отреагировал на три гола в двух матчах ЛЧ с «Челси»
Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от трёх мячей в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси». Парижане одолели лондонцев со счётом 8:2 (5:2, 3:0) в двух играх главного еврокубка.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
«Забить три гола в ворота «Челси» — это фантастика. Мы должны продолжать в том же духе и усердно работать. Для нас важен каждый матч. Я стараюсь играть одинаково в каждой встрече», — приводит слова Кварацхелии журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.
