Арбелоа установил тренерское достижение «Реала», не покорявшееся никому в истории ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа установил достижение, ранее не покорявшееся ни одному наставнику «Королевского клуба» в истории.

Как сообщает Opta Sport, Арбелоа стал первым тренером «Реала», выигравшим все четыре первых матча в плей-офф главного еврокубкового турнира.

Напомним, в стыковом раунде плей-офф ЛЧ мадридский гранд в обоих матчах одолел «Бенфику» (1:0, 2:1), а в 1/8 финала главного еврокубка подопечные Арбелоа были сильнее «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).

В 1/4 финала «Реал» встретится либо с «Баварией», либо с «Аталантой». Первый матч между командами завершился в пользу немцев со счётом 6:1.