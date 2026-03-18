Арбелоа установил тренерское достижение «Реала», не покорявшееся никому в истории ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа установил достижение, ранее не покорявшееся ни одному наставнику «Королевского клуба» в истории.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
Как сообщает Opta Sport, Арбелоа стал первым тренером «Реала», выигравшим все четыре первых матча в плей-офф главного еврокубкового турнира.
Напомним, в стыковом раунде плей-офф ЛЧ мадридский гранд в обоих матчах одолел «Бенфику» (1:0, 2:1), а в 1/8 финала главного еврокубка подопечные Арбелоа были сильнее «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).
В 1/4 финала «Реал» встретится либо с «Баварией», либо с «Аталантой». Первый матч между командами завершился в пользу немцев со счётом 6:1.
